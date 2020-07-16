2020-07-16T10:59:15+03:00
Выборы-2020

Новосибирский активист Олег Викторович жестко высказался о закулисье новосибирской политики

Олег Викторович рассказал в эфире, почему пошел в политику.Олег Викторович рассказал в эфире, почему пошел в политику.Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

Он работал ведущим на радио, артистом и даже таксистом. Сейчас известный общественник намерен участвовать в выборах. В эфире Радио «Комсомольская правда» он высказал свое отношение к тем партиям, которые будут бороться за мандаты

«Я пришел в политику не от хорошей жизни» - новосибирский активист жестко высказался о закулисной стороне выборов. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM).

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Новосибирский гражданский активист Олег Викторович намерен участвовать в выборах. Знают его многие горожане. И, пожалуй, в первую очередь прославился он борьбой за «Дом под часами». С этого мы и начали разговор в эфире.

- Я просто понял, что с проблемами этого уникального объекта не справляюсь. В том смысле, что получается очень локальная история. И если я ее не вынесу на обсуждение публичное, то мы там пропадем окончательно. С 2004 года там шла варварская точечная застройка, передел земельных участков. Там творился полный беспредел. Я понял, что захлебываюсь в этой локальной ситуации, и мне нужно довести ее до жителей города, - сказал Олег Борисович.

Ответил он на вопросы и о своей многогранности.

- Я пришел в политику не от хорошей жизни. У меня была достаточно уютная собственная жизнь, я занимался праздниками, неплохо зарабатывал. После 2008 года все рухнуло. После этого мне пришлось поработать даже таксистом, чему я очень рад, потому что я изучил город заново, - сказал Викторович.

В прямом эфире он жестко высказался о том, как в Новосибирске отрабатывается проект Безопасных и качественных дорог и не менее жестко озвучил мнение о целях современных политических партий.

Подробнее – в записи программы Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск».

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