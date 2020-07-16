В Новосибирске планируют запретить продажу пива в ночное время в «наливайках», расположенных в жилых домах
На Радио «Комсомольская правда» мы выяснили, каким образом депутаты хотят искоренить ночные «наливайки», не пострадает ли от этих действий законопослушный общепит
В Новосибирске планируют запретить продажу пива в ночное время в «наливайках», расположенных в жилых домах
В Новосибирске запрещена торговля алкоголем после 22.00 часов. Но небольшие «наливайки» маскируются под точки общепита и обходят закон.
В программе «Говорит Новосибирск» эту тему обсудили:
Александр Тарасов, депутат городского Совета депутатов Новосибирска.
Денис Метаев, вице-президент федерации рестораторов и отельеров Сибири.