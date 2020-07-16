2020-07-16T11:24:38+03:00
Говорит Новосибирск
Денис ТАБАКОВ

В Новосибирске планируют запретить продажу пива в ночное время в «наливайках», расположенных в жилых домах

На Радио «Комсомольская правда» Денис Метаев, вице-президент федерации рестораторов и отельеров Сибири, и Александр Тарасов, депутат городского Совета депутатов НовосибирскаНа Радио «Комсомольская правда» Денис Метаев, вице-президент федерации рестораторов и отельеров Сибири, и Александр Тарасов, депутат городского Совета депутатов НовосибирскаФото: Денис ТАБАКОВ

На Радио «Комсомольская правда» мы выяснили, каким образом депутаты хотят искоренить ночные «наливайки», не пострадает ли от этих действий законопослушный общепит

В Новосибирске планируют запретить продажу пива в ночное время в «наливайках», расположенных в жилых домах

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В Новосибирске запрещена торговля алкоголем после 22.00 часов. Но небольшие «наливайки» маскируются под точки общепита и обходят закон.

В программе «Говорит Новосибирск» эту тему обсудили:

Александр Тарасов, депутат городского Совета депутатов Новосибирска.

Денис Метаев, вице-президент федерации рестораторов и отельеров Сибири.

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