2020-07-09T06:20:15+03:00
Говорит Новосибирск
Вадим АЛЕКСЕЕВ

«Я занимался статистикой МВД. Мы что хотели, то с ней и делали» - радиослушатель признался, что манипулировал официальными данными о преступности

Статистика смертности в регионе заметно изменилась.Статистика смертности в регионе заметно изменилась.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В эфире Радио «Комсомольская правда» обсуждаем странности со статистикой смертности в Новосибирской области.

«Я занимался статистикой МВД. Мы что хотели, то с ней и делали» - радиослушатель признался, что манипулировал официальными данными о преступности. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM).

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