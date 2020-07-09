«Я занимался статистикой МВД. Мы что хотели, то с ней и делали» - радиослушатель признался, что манипулировал официальными данными о преступности
Статистика смертности в регионе заметно изменилась.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В эфире Радио «Комсомольская правда» обсуждаем странности со статистикой смертности в Новосибирской области.
«Я занимался статистикой МВД. Мы что хотели, то с ней и делали» - радиослушатель признался, что манипулировал официальными данными о преступности. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM).
00:00
00:00