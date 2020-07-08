8 Июль 2020 2020-07-08T10:13:33+03:00

Тараканы, мусор, обшарпанные стены: жильцы новосибирского дома негодуют, что остались без управляющей компании. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM). 00:00 00:00

В прямой эфир Радио «Комсомольская правда» позвонил слушатель по имени Анатолий. Он пожаловался на проблемы с управлением. Мы решили разобраться на месте, и на встречу с жильцами выехала корреспондент Ксения Полторанина. Встретить ее вышли около двадцати жителей дома по улице Связистов, 131.

- Дом находится в управлении ТСЖ с 1 апреля 2020 года. Мы содержим дом, по мере поступления оплат пытаемся справляться со всеми заботами и проблемами, - объяснился управляющий домом Алексей Кулешов и добавил, что треть жителей не оплачивает услуги.

Юрист ТСЖ «Наш дом» Денис Миляев заверил нашего корреспондента, что переход дома из одной формы управления в другую состоялся по желанию большинства жильцов.

Людей, что присутствовали на встрече, эти слова возмутили.

- Было всегда меньшинство голосов, и вдруг за одно собрание стало большинство?! - Выкрикнула одна из жительниц.

В прямом эфире между управляющим и жильцами разгорелся спор. Многие собственники возмущены содержанием дома и недовольны сменой управления.

Подробности – в записи программы.

Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» продолжает разбираться в этой истории. А если у вас есть жалобы на управление вашим домом – пишите на WhatsApp радиостанции: 8-923-145-11-02.