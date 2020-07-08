Жильцы новосибирского дома негодуют, что остались без управляющей компании
Сотрудница Радио «Комсомольская правда» встретилась с возмущенными горожанами, чтобы разобраться в ситуации
Тараканы, мусор, обшарпанные стены: жильцы новосибирского дома негодуют, что остались без управляющей компании. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM).
В прямой эфир Радио «Комсомольская правда» позвонил слушатель по имени Анатолий. Он пожаловался на проблемы с управлением. Мы решили разобраться на месте, и на встречу с жильцами выехала корреспондент Ксения Полторанина. Встретить ее вышли около двадцати жителей дома по улице Связистов, 131.
- Дом находится в управлении ТСЖ с 1 апреля 2020 года. Мы содержим дом, по мере поступления оплат пытаемся справляться со всеми заботами и проблемами, - объяснился управляющий домом Алексей Кулешов и добавил, что треть жителей не оплачивает услуги.
Юрист ТСЖ «Наш дом» Денис Миляев заверил нашего корреспондента, что переход дома из одной формы управления в другую состоялся по желанию большинства жильцов.
Людей, что присутствовали на встрече, эти слова возмутили.
- Было всегда меньшинство голосов, и вдруг за одно собрание стало большинство?! - Выкрикнула одна из жительниц.
В прямом эфире между управляющим и жильцами разгорелся спор. Многие собственники возмущены содержанием дома и недовольны сменой управления.
Подробности – в записи программы.
Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» продолжает разбираться в этой истории. А если у вас есть жалобы на управление вашим домом – пишите на WhatsApp радиостанции: 8-923-145-11-02.