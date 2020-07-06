6 Июль 2020 2020-07-06T10:51:40+03:00

«Они унижают людей!» - жительница Новосибирска жестко высказалась о методах агитации будущих кандидатов. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM). 00:00 00:00

В регионе идет пора подарков: претенденты на мандаты активно взялись за ремонт дворов, а также предлагают избирателям персональные подарки. Мы решили спросить у избирателей, как они к этому относятся.

В эфире радиостанции «Комсомольская правда» прозвучало много мнений, а одна из слушательниц предложила:

- Все эти господа, которые делают площадки и добрые дела - их надо не выбирать, а сделать бригаду, которая будет ямочный ремонт делать и все остальное. Они прорываются, чтобы получить больше, чем отдают. Отдают копейки, а получат гораздо больше.

Жительница Новосибирска процитировала в эфире объявление, в котором будущий кандидат предложил жителям бесплатные сувенирные наборы.

- Они унижают людей, - высказалась женщина о таких методах.

Политолог Евгений Минченко прокомментировал агитацию в виде подарков и различных акций иначе.

- У нас некоторые люди в связи с пандемией оказались на грани голодной смерти. Думаю, здесь вопрос о морали не стоит, - сказал эксперт и добавил, что, получив нечто полезное от депутата, избиратель сохраняет право не отдавать ему свой голос.

Подробнее – в записи программы Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск».