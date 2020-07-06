«Они унижают людей!» - жительница Новосибирска жестко высказалась о методах агитации будущих кандидатов
В эфире мы предложили слушателям высказаться: как они относятся к «благотворительности» от тех, кто претендует на депутатские мандаты
«Они унижают людей!» - жительница Новосибирска жестко высказалась о методах агитации будущих кандидатов. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM).
В регионе идет пора подарков: претенденты на мандаты активно взялись за ремонт дворов, а также предлагают избирателям персональные подарки. Мы решили спросить у избирателей, как они к этому относятся.
В эфире радиостанции «Комсомольская правда» прозвучало много мнений, а одна из слушательниц предложила:
- Все эти господа, которые делают площадки и добрые дела - их надо не выбирать, а сделать бригаду, которая будет ямочный ремонт делать и все остальное. Они прорываются, чтобы получить больше, чем отдают. Отдают копейки, а получат гораздо больше.
Жительница Новосибирска процитировала в эфире объявление, в котором будущий кандидат предложил жителям бесплатные сувенирные наборы.
- Они унижают людей, - высказалась женщина о таких методах.
Политолог Евгений Минченко прокомментировал агитацию в виде подарков и различных акций иначе.
- У нас некоторые люди в связи с пандемией оказались на грани голодной смерти. Думаю, здесь вопрос о морали не стоит, - сказал эксперт и добавил, что, получив нечто полезное от депутата, избиратель сохраняет право не отдавать ему свой голос.
Подробнее – в записи программы Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск».