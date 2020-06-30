«Доступность жилья повысится. В ближайший месяц стоит ожидать снижения процентов по ипотеке на вторичное жильё»
Вместе с независимым аналитиком Сергеем Николаевым мы продолжаем разбираться, каким застройщикам в Новосибирске можно доверять.
В программе «Рейтинг Николаева» поговорили о том, к чему приведёт снижение ключевой ставки ЦБ. Упадут ли % по ипотеке, что будет с ценами на жильё
«Доступность жилья повысится. В ближайший месяц стоит ожидать снижения процентов по ипотеке на вторичное жильё»
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