2 Июль 2020 2020-07-02T18:16:38+03:00

«Она была с мужчиной, я зашла и увидела то, что не должна была» - дочери рассказали, почему хотят лишить мать родительских прав. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM) 00:00 00:00

Родные дочери хотят, чтобы их мать лишили родительских прав. Две девушки – они старшие в семье – уже не живут с матерью, но у нее осталось еще восемь ребятишек. В прямом радиоэфире девушки рассказали, почему у них такая позиция.

Побои, грязь в доме – это далеко не все, на что пожаловались участницы эфира. Говорят, что в придачу к этому, мать часто приводила домой ухажеров.

- Много раз я видела, как разные мужчины приходят. И в пять лет узнала, что это такое, потому что своими глазами увидела, - рассказала одна из девушек. - Они не закрыли дверь. Я - маленькая, любопытная, зашла и увидела то, что не должна была увидеть.

Все свое детство девочка считала, что так жить – естественно.

- Я не понимала, что это не нормально. Я думала, что детей бьют – это нормально. Я думала, что крики, ругань и мать – это нормально. Я воспринимала это как обыденность, - сказала девушка.

Подробнее – в записи программы Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск».