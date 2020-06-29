Новосибирский агроном зарабатывает... на свечках.

29 Июнь 2020 2020-06-29T08:55:54+03:00

С чего начать свое дело? Приводим пример женщины-агронома, которая делает деньги... на свечках. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM). 00:00 00:00

Алла Павленко работала в сельском хозяйстве, а сейчас делает свечи ручной работы. И они невероятно популярны за границей. В эфире предприниматель рассказывает, как преуспела.

А амбассадор новосибирского Центра содействия развитию предпринимательства Сергей Темп делится мнением о том, как найти свою нишу:

- Если у человека возникло желание – он остался без работы – заняться бизнесом, он может обратить свое внимание на любую отрасль вокруг него и посмотреть, что сделать в этой отрасли, чтобы людям было проще. Вот сейчас, например, очень всем важно делать эти маски. У меня консьерж в подъезде маски шьет в свободное время. Если человек, допустим, не коммуникабельный, ну дайте объявление: начните работу что вы умеете. Рисовать – так рисовать, платы ремонтировать – ремонтируйте платы.