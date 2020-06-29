2020-06-29T08:55:54+03:00
Говорит Новосибирск
Вадим АЛЕКСЕЕВ

Новосибирский агроном зарабатывает... на свечках.

Сибирячка сделала свечи для Елизаветы II.Сибирячка сделала свечи для Елизаветы II.Фото: REUTERS

О том, с чего началось прибыльное дело - в эфире Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск»

С чего начать свое дело? Приводим пример женщины-агронома, которая делает деньги... на свечках. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM).

00:00
00:00

Алла Павленко работала в сельском хозяйстве, а сейчас делает свечи ручной работы. И они невероятно популярны за границей. В эфире предприниматель рассказывает, как преуспела.

А амбассадор новосибирского Центра содействия развитию предпринимательства Сергей Темп делится мнением о том, как найти свою нишу:

- Если у человека возникло желание – он остался без работы – заняться бизнесом, он может обратить свое внимание на любую отрасль вокруг него и посмотреть, что сделать в этой отрасли, чтобы людям было проще. Вот сейчас, например, очень всем важно делать эти маски. У меня консьерж в подъезде маски шьет в свободное время. Если человек, допустим, не коммуникабельный, ну дайте объявление: начните работу что вы умеете. Рисовать – так рисовать, платы ремонтировать – ремонтируйте платы.

Скачать передачу [mp3, 28.5 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
Региональная студия +7 383-289-99-33
+7-923-145-11-02
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
«Перегородили проезд»: в Новосибирске водители устроили драку прямо на дороге
Под Новосибирском столкнулись такси и автобус: пострадали четыре человека
В Новосибирске осудили директора детсада, где на годовалую девочку упал аквариум
Арбитражный суд признал незаконным повышение тарифов на тепло в Новосибирске
Новосибирские единороссы передали городским больницам более 500 комплектов средств индивидуальной защиты
В Новосибирске открылась новая лыжная база
«Обналичила 453 тысячи»: сибирячка получила маткапитал на несуществующего ребенка
«Зашел в каждое кафе»: сибиряк, который устроил драку в гастродворике, извинился перед людьми
АО «РЭС» присуждено Гран-при Х Всероссийского конкурса «Лучшие электрические сети России»
Мелкие правонарушения чаще всего совершаются в пьяном состоянии
Новые реанимобили получила Новосибирская область
Сибиряки увидят фильм «Олимпийское чудо Виктора Маркина»
Новый пешеходный мост до Михайловской набережной построят в Новосибирске
Наказание для «крыши»: новосибирскому оборотню в погонах запретили менять место жительства
Новосибирцы активно голосуют по изменениям в Конституцию