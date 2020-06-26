2020-06-26T09:35:48+03:00
Говорит Новосибирск
Денис ТАБАКОВ

Мы не понимаем, почему отрасль общепита сделали изгоями

В программе «Говорит Новосибирск » мы пообщались с представителями отраслей, которые продолжают оставаться без работы уже более 3-х месяцев.В программе «Говорит Новосибирск » мы пообщались с представителями отраслей, которые продолжают оставаться без работы уже более 3-х месяцев.Фото: Иван МАКЕЕВ

Власти Новосибирской области не готовы открывать с 1 июля рестораны, кафе и торговые центры

Мы не понимаем, почему отрасль общепита сделали изгоями

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Режим повышенной готовности из-за коронавируса продлят в Новосибирской области после 1 июля. Об этом заявил губернатор Андрей Травников. По его словам, ограничения продолжат снимать постепенно. Но послабления торговые центры, кинотеатры, клубы, общепит и другие места массового скопления людей получат в последнюю очередь.

В программе «Говорит Новосибирск » мы пообщались с представителями отраслей, которые продолжают оставаться без работы уже более 3-х месяцев.

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