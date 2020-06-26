Мы не понимаем, почему отрасль общепита сделали изгоями
Власти Новосибирской области не готовы открывать с 1 июля рестораны, кафе и торговые центры
Мы не понимаем, почему отрасль общепита сделали изгоями
Режим повышенной готовности из-за коронавируса продлят в Новосибирской области после 1 июля. Об этом заявил губернатор Андрей Травников. По его словам, ограничения продолжат снимать постепенно. Но послабления торговые центры, кинотеатры, клубы, общепит и другие места массового скопления людей получат в последнюю очередь.
В программе «Говорит Новосибирск » мы пообщались с представителями отраслей, которые продолжают оставаться без работы уже более 3-х месяцев.