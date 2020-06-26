2020-06-26T08:03:25+03:00
Родительский вопрос
Денис ТАБАКОВ

Сибирский университет путей сообщения вошёл в ТОП 100 вузов России

Алексей Леонидович Манаков, ректор Сибирского университета путей сообщения.Алексей Леонидович Манаков, ректор Сибирского университета путей сообщения.Фото: Денис ТАБАКОВ

Какие специальности наиболее востребованы в настоящее время рассказал Алексей Манаков, ректор СГУПСА

Сибирский университет путей сообщения вошёл в ТОП 100 вузов России

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Какие специальности наиболее востребованы в настоящее время, существуют ли гарантии трудоустройства, как будет строится обучение в будущем, какие преимущества дают выпускнику двойные дипломы?

Об этом мы поговорили на Радио «Комсомольская правда» с Алексеем Манаковым, ректором СГУПСА.

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