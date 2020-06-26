Сибирский университет путей сообщения вошёл в ТОП 100 вузов России
Какие специальности наиболее востребованы в настоящее время рассказал Алексей Манаков, ректор СГУПСА
Сибирский университет путей сообщения вошёл в ТОП 100 вузов России
Какие специальности наиболее востребованы в настоящее время, существуют ли гарантии трудоустройства, как будет строится обучение в будущем, какие преимущества дают выпускнику двойные дипломы?
Об этом мы поговорили на Радио «Комсомольская правда» с Алексеем Манаковым, ректором СГУПСА.