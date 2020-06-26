26 Июнь 2020 2020-06-26T08:03:25+03:00

Сибирский университет путей сообщения вошёл в ТОП 100 вузов России 00:00 00:00

Какие специальности наиболее востребованы в настоящее время, существуют ли гарантии трудоустройства, как будет строится обучение в будущем, какие преимущества дают выпускнику двойные дипломы?

Об этом мы поговорили на Радио «Комсомольская правда» с Алексеем Манаковым, ректором СГУПСА.