2020-06-23T07:30:12+03:00
Выборы-2020
Вадим АЛЕКСЕЕВ

«Мы – оппозицонная партия, но можем не только критиковать» - зампредседателя Горсовета Новосибирска высказался о планах на выборах

Второй секретарь обкома КПРФ и заместитель председателя Горсовета Новосибирска Ренат Сулейманов высказался о планах на предстоящие выборы в городе и регионе.Второй секретарь обкома КПРФ и заместитель председателя Горсовета Новосибирска Ренат Сулейманов высказался о планах на предстоящие выборы в городе и регионе.Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

Ренат Сулейманов ответил на вопросы в эфире Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск»

«Мы – оппозицонная партия, но можем не только критиковать» - зампредседателя Горсовета Новосибирска высказался о планах на выборах. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM).

00:00
00:00

Второй секретарь обкома КПРФ и заместитель председателя Горсовета Новосибирска Ренат Сулейманов высказался о планах на предстоящие выборы в городе и регионе.

- Во время выборов мы, естественно, боремся и ставим задачу завоевать как можно больше мест во всех органах власти – начиная от Законодательного собрания и Городского совета. Да, мы оппозиционная партия, но я хочу подчеркнуть, что в городе Новосибирске у нас есть пример: работа нынешнего мэра Анатолия Локтя показывает, что мы можем не только критиковать, но и созидать. И те изменения, что за пять лет произошли в Новосибирске и были подтверждены переизбранием, показывают, что мы можем не только критиковать, но и делать конкретные дела, - сказал Сулейманов.

Скачать передачу [mp3, 47.2 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
Региональная студия +7 383-289-99-33
+7-923-145-11-02
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
«Отобрали всю одежду и поставили охрану»: новосибирец снял видео из обсерватора
Следователи возбудили уголовное дело после падения остановки на новосибирца
Новосибирская зоозащитница выиграла суд у цирка-шапито
Выдадут перчатки, маску, ручку: как в Новосибирской области подготовились к голосованию
Как вернуть деньги за тур из-за коронавируса: рассказываем, что делать сибирякам, не поехавшим за границу
На голосовании по поправкам в Конституцию России будет использован «Золотой стандарт»
На еду животным и зарплату: Новосибирскому зоопарку выделят 22 миллиона рублей
Нападавшие задержаны
«Лифт был в дыму»: из горящей высотки под Новосибирском спасли 14 человек
Салют в Новосибирске 24 июня 2020 года: когда и где пройдёт в честь Парада Победы
ВТБ запускает рефинансирование кредитов сторонних банков с отсрочкой платежей
Уникальный репринтный номер в честь Парада Победы 1945 года - в подарок читателям «Комсомолки»
Открытие МФЦ в Новосибирске с 25 июня 2020 года: график работы, как будут обеспечивать безопасность
«Быстро убери свой драндулет»: новосибирцев возмутил сосед, паркующий мопед в подъезде
Сибирячка поехала к друзьям на маршрутке и исчезла: ее ищут полицейские и волонтеры