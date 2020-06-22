22 Июнь 2020 2020-06-23T07:30:12+03:00

Второй секретарь обкома КПРФ и заместитель председателя Горсовета Новосибирска Ренат Сулейманов высказался о планах на предстоящие выборы в городе и регионе. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

«Мы – оппозицонная партия, но можем не только критиковать» - зампредседателя Горсовета Новосибирска высказался о планах на выборах. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM). 00:00 00:00

Второй секретарь обкома КПРФ и заместитель председателя Горсовета Новосибирска Ренат Сулейманов высказался о планах на предстоящие выборы в городе и регионе.

- Во время выборов мы, естественно, боремся и ставим задачу завоевать как можно больше мест во всех органах власти – начиная от Законодательного собрания и Городского совета. Да, мы оппозиционная партия, но я хочу подчеркнуть, что в городе Новосибирске у нас есть пример: работа нынешнего мэра Анатолия Локтя показывает, что мы можем не только критиковать, но и созидать. И те изменения, что за пять лет произошли в Новосибирске и были подтверждены переизбранием, показывают, что мы можем не только критиковать, но и делать конкретные дела, - сказал Сулейманов.