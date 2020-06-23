Если вы активно не протестуете, когда кто-то в беседе нападает на Советский Союз, то исторические ценности могут пасть
В преддверии Парада победы мы пообщались с Владимиром Карповым, заместителем председателя Заксобрания Новосибирской области
Если вы активно не протестуете, когда кто-то в беседе нападает на Советский союз, то исторические ценности могут пасть
Владимир Яковлевич рассказал, как противостоять искоренению исторических фактов, о роли Сталина в победе над фашизмом, необходимости во время пандемии коронавируса Парад Победы.