23 Июнь 2020 2020-06-23T07:32:20+03:00

Если вы активно не протестуете, когда кто-то в беседе нападает на Советский союз, то исторические ценности могут пасть 00:00 00:00

Владимир Яковлевич рассказал, как противостоять искоренению исторических фактов, о роли Сталина в победе над фашизмом, необходимости во время пандемии коронавируса Парад Победы.