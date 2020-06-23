2020-06-23T07:32:20+03:00
Выборы-2020
Денис ТАБАКОВ

Если вы активно не протестуете, когда кто-то в беседе нападает на Советский Союз, то исторические ценности могут пасть

Владимир Яковлевич Карпов, заместитель председателя Законодательного собрания Новосибирской области, секретарь Новосибирского обкома КПРФ.Владимир Яковлевич Карпов, заместитель председателя Законодательного собрания Новосибирской области, секретарь Новосибирского обкома КПРФ.Фото: Денис ТАБАКОВ

В преддверии Парада победы мы пообщались с Владимиром Карповым, заместителем председателя Заксобрания Новосибирской области

Если вы активно не протестуете, когда кто-то в беседе нападает на Советский союз, то исторические ценности могут пасть

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Владимир Яковлевич рассказал, как противостоять искоренению исторических фактов, о роли Сталина в победе над фашизмом, необходимости во время пандемии коронавируса Парад Победы.

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