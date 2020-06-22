2020-06-23T07:15:03+03:00
Выборы-2020
Вадим АЛЕКСЕЕВ

На советскую историю нападают из-за событий в Крыму: новосибирский депутат прокомментировал попытки Запада переиначить факты о Второй мировой войне

О проблеме переписывания истории высказался в эфире Радио «Комсомольская правда» депутат областного парламента Андрей Жирнов.О проблеме переписывания истории высказался в эфире Радио «Комсомольская правда» депутат областного парламента Андрей Жирнов.Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

Факты переписывания истории прокомментировал депутат Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Жирнов

На советскую историю нападают из-за событий в Крыму – депутат высказал мнение в эфире Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM)

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О проблеме переписывания истории высказался в эфире Радио «Комсомольская правда» депутат областного парламента Андрей Жирнов.

- Это величайший триумф и советского государства – Советского Союза, и величайший триумф русского народа, как государствообразующего. Поэтому для нас очень болезненно воспринимать все эти нападки, которые мы видим. Например, события в Праге, когда убирали памятник маршалу Коневу. Не будь маршала, что было бы с Прагой? Постоянная позиция польского руководства с нападками на Советский Союз, некоторых других западных лидеров, которые пытаются подвергать сомнению роль Советского Союза в Победе во Второй мировой войне. Конечно, нами это воспринимается очень болезненно, - сказал Жирнов.

Он высказал мнение об одной из причин таких атак на историю.

- Антироссийская истерия, русофобская истерия продолжается на Западе после событий весны 2014 года, после событий в Крыму, после конфликта на Востоке УкраинеДонбасс, Луганск. Понятно, что это не весь даже западный истеблишмент, а отельные деятели, которые не могу остановиться, - прокомментировал депутат.

Подробнее – в записи программы Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск».

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