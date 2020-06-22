Льготная ипотека 2020 в Новосибирске: кому она положена, и как ее получить?
Льготная ипотека 2020 в Новосибирске пользуется популярностью у жителей. О том, как ее получить, в эфире Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» рассказывает эксперт
Как получить льготную ипотеку в Новосибирске? Эксперт отвечает в эфире Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM).
Льготная ипотека 2020 в Новосибирске интересует многих жителей. Для людей это – возможность получить кредит под залог жилья под небывало низкий процент.
- Данная программа предусмотрена для приобретения квартиры на первичном, либо на вторичном рынке у застройщика. Минимальный размер первоначального взноса по этой программе – 20%. Максимальная сумма кредита в нашем регионе – 3 миллиона рублей. Если вы - гражданин Российской Федерации, то можете воспользоваться этой программой, - рассказала в эфире Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» начальник отдела продаж ипотечных кредитов Сибирско-Уральского макрорегиона Райффайзенбанка Ирина Ярыгова.
Наша собеседница добавила, что клиенту не грозят дополнительные комиссии, но необходимо оформить обязательное страхование. Подать заявку можно, даже не посещая банк.
- Можно не приходить. В настоящий момент порядка 90% заявок мы получаем онлайн. Можно зарегистрировать на нашем сайте личный кабинет и подать заявку без обращения в банк, - сказала Ярыгова.
Подробнее – в записи программы Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск».