2020-06-22T07:36:08+03:00
Говорит Новосибирск
Денис ТАБАКОВ

«Парад победы стал символом для нашего народа. Эта победа поддерживает ощущения, что нам посильны самые сложные задачи»

Олег Николаевич Волобуев, полковник ВВС России, член областного комитета КПРФ.Олег Николаевич Волобуев, полковник ВВС России, член областного комитета КПРФ.Фото: Денис ТАБАКОВ

В преддверии Парада победы мы пообщались с Олегом Волобуевым, депутатом Горсовета Новосибирска

«Парад победы стал символом для нашего народа. Эта победа поддерживает ощущения, что нам посильны самые сложные задачи»

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Олег Николаевич порассуждал о роли Сталина в победе над фашизмом, патриотическом воспитании молодёжи, необходимости проведения Парада победы во время пандемии коронавируса.

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