«Парад победы стал символом для нашего народа. Эта победа поддерживает ощущения, что нам посильны самые сложные задачи»
В преддверии Парада победы мы пообщались с Олегом Волобуевым, депутатом Горсовета Новосибирска
«Парад победы стал символом для нашего народа. Эта победа поддерживает ощущения, что нам посильны самые сложные задачи»
Олег Николаевич порассуждал о роли Сталина в победе над фашизмом, патриотическом воспитании молодёжи, необходимости проведения Парада победы во время пандемии коронавируса.