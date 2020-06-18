18 Июнь 2020 2020-06-18T10:30:47+03:00

«Выбирать депутатов надо не по лавочкам, установленным во дворе, а по голосованиям на сессии». Методы агитации обсуждаем в эфире Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM). 00:00 00:00

В Новосибирске назначена дата выборов, но будущие кандидаты уже давно начали кампанию. Горожане получают газеты о них, видят листовки и баннеры. Но как выбрать того, кто, действительно, защитит интересы жителей?