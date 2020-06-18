2020-06-18T10:30:47+03:00
Выборы-2020
Вадим АЛЕКСЕЕВ

«Выбирать депутатов надо не по лавочкам, установленным во дворе, а по голосованиям на сессии»

Кандидаты соблазняют избирателя яркими плакатами.Кандидаты соблазняют избирателя яркими плакатами.

Методы агитации обсуждаем в эфире Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск»

«Выбирать депутатов надо не по лавочкам, установленным во дворе, а по голосованиям на сессии». Методы агитации обсуждаем в эфире Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM).

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В Новосибирске назначена дата выборов, но будущие кандидаты уже давно начали кампанию. Горожане получают газеты о них, видят листовки и баннеры. Но как выбрать того, кто, действительно, защитит интересы жителей?

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