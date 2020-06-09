2020-06-17T08:53:42+03:00
Говорит Новосибирск
Денис ТАБАКОВ

Автомобили: Вырастет ли стоимость ОСАГО, купить диагностическую карту больше не получится, в каком состоянии автобусный парк Новосибирска

В нашей студии Оксана Косицкая, председатель комиссии по обеспечению работы служб аварийных комиссаров Сибирской межрегиональной ассоциации страховщиков.В нашей студии Оксана Косицкая, председатель комиссии по обеспечению работы служб аварийных комиссаров Сибирской межрегиональной ассоциации страховщиков.

На Радио «Комсомольская правда» мы обсудили ряд автоновостей, которые в настоящее время вызывают широкий общественный резонанс

Автомобили: Вырастет ли стоимость ОСАГО, купить диагностическую карту больше не получится, в каком состоянии автобусный парк Новосибирска

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