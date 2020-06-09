Автомобили: Вырастет ли стоимость ОСАГО, купить диагностическую карту больше не получится, в каком состоянии автобусный парк Новосибирска
В нашей студии Оксана Косицкая, председатель комиссии по обеспечению работы служб аварийных комиссаров Сибирской межрегиональной ассоциации страховщиков.
На Радио «Комсомольская правда» мы обсудили ряд автоновостей, которые в настоящее время вызывают широкий общественный резонанс
Автомобили: Вырастет ли стоимость ОСАГО, купить диагностическую карту больше не получится, в каком состоянии автобусный парк Новосибирска
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