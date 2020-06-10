Какие профессии будут востребованы в будущем
На Радио «Комсомольская правда» мы поговорили о профессиях будущего с ректорами ведущих вузов Новосибирска
Какие профессии будут востребованы в будущем
Мы стоим на пороге нового десятилетия. Самое время подумать, как изменится наша жизнь через 5-10-15 лет. Какие профессии будут востребованы в будущем?
В нашей студии:
Наталья Петровна Клементьева, начальник отдела программ занятости и мониторинга рынка труда Министерство труда и социального развития Новосибирской области
Олег Дмитриевич Фёдоров, директор Сибирского института управления-филиала РАНХиГС
Анатолий Евгеньевич Батаев, ректор НГТУ
Евгений Владимирович Рудой, ректор НГАУ