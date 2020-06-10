2020-06-10T11:20:53+03:00
Полезное радио - Новосибирск
Денис ТАБАКОВ

Какие профессии будут востребованы в будущем

«Кем быть? Профессии будущего»«Кем быть? Профессии будущего»

На Радио «Комсомольская правда» мы поговорили о профессиях будущего с ректорами ведущих вузов Новосибирска

Какие профессии будут востребованы в будущем

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Мы стоим на пороге нового десятилетия. Самое время подумать, как изменится наша жизнь через 5-10-15 лет. Какие профессии будут востребованы в будущем?

В нашей студии:

Наталья Петровна Клементьева, начальник отдела программ занятости и мониторинга рынка труда Министерство труда и социального развития Новосибирской области

Олег Дмитриевич Фёдоров, директор Сибирского института управления-филиала РАНХиГС

Анатолий Евгеньевич Батаев, ректор НГТУ

Евгений Владимирович Рудой, ректор НГАУ

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Полезное радио - Новосибирск

Тема: «Травматология и ортопедия-это наука обширная. Она занимается повреждениями, последствиями травм, деформациями и нарушениями роста всего человеческого скелета»

В студии: Денис ТАБАКОВ
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