10 Июнь 2020 2020-06-10T11:20:53+03:00

Какие профессии будут востребованы в будущем 00:00 00:00

Мы стоим на пороге нового десятилетия. Самое время подумать, как изменится наша жизнь через 5-10-15 лет. Какие профессии будут востребованы в будущем?

В нашей студии:

Наталья Петровна Клементьева, начальник отдела программ занятости и мониторинга рынка труда Министерство труда и социального развития Новосибирской области

Олег Дмитриевич Фёдоров, директор Сибирского института управления-филиала РАНХиГС

Анатолий Евгеньевич Батаев, ректор НГТУ

Евгений Владимирович Рудой, ректор НГАУ