4 Июнь 2020 2020-06-05T08:07:47+03:00

Получи за кокки маску. Слушатели Радио «Комсомольская правда» продолжают бороться за призы 00:00 00:00

Спонсор конкурсов на Радио «Комсомольская правда» хоть и называется Всемайки.ру, но фактически компания предлагает и костюмы, и рюкзаки, и теперь еще перчатки.

При этом товар – находка для модника. Для придания вещам стиля, компания наносит яркие принты. Их выбор – просто необъятен. А слушателям Радио «Комсомольская правда» такие приобретения достаются совсем не сложно. Очередной призер легко обрел подарок, ответив на вопрос про кокки.