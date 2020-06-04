Получи за кокки маску. Слушатели Радио «Комсомольская правда» продолжают бороться за призы
Отвечая на вопросы, жители Новосибирска получают маски и майки со стильными принтами
Получи за кокки маску. Слушатели Радио «Комсомольская правда» продолжают бороться за призы
Спонсор конкурсов на Радио «Комсомольская правда» хоть и называется Всемайки.ру, но фактически компания предлагает и костюмы, и рюкзаки, и теперь еще перчатки.
При этом товар – находка для модника. Для придания вещам стиля, компания наносит яркие принты. Их выбор – просто необъятен. А слушателям Радио «Комсомольская правда» такие приобретения достаются совсем не сложно. Очередной призер легко обрел подарок, ответив на вопрос про кокки.