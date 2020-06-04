2020-06-05T08:07:47+03:00
Говорит Новосибирск
Вадим АЛЕКСЕЕВ

Получи за кокки маску. Слушатели Радио «Комсомольская правда» продолжают бороться за призы

Очередной призер легко обрел подарок, ответив на вопрос про кокки.Очередной призер легко обрел подарок, ответив на вопрос про кокки.

Отвечая на вопросы, жители Новосибирска получают маски и майки со стильными принтами

Получи за кокки маску. Слушатели Радио «Комсомольская правда» продолжают бороться за призы

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Спонсор конкурсов на Радио «Комсомольская правда» хоть и называется Всемайки.ру, но фактически компания предлагает и костюмы, и рюкзаки, и теперь еще перчатки.

При этом товар – находка для модника. Для придания вещам стиля, компания наносит яркие принты. Их выбор – просто необъятен. А слушателям Радио «Комсомольская правда» такие приобретения достаются совсем не сложно. Очередной призер легко обрел подарок, ответив на вопрос про кокки.

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