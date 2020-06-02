2020-06-02T07:58:03+03:00
Полезное радио - Новосибирск
Денис ТАБАКОВ

«Новостройку лучше покупать сейчас, вторичку – осенью. К сентябрю цены на готовое жильё снизятся»

Сергей Николаев, независимый аналитик рынка недвижимости.Сергей Николаев, независимый аналитик рынка недвижимости.

В программе «Рейтинг Николаева» мы выясняли, как обстоят дела на рынке недвижимости в начале лета, куда качнётся маятник цен, стоит ли ждать снижения % ставок по ипотеке

«Новостройку лучше покупать сейчас, вторичку – осенью. К сентябрю цены на готовое жильё снизятся»

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Вместе с независимым аналитиком Сергеем Николаевым мы продолжаем разбираться, каким застройщикам в Новосибирске можно доверять и стоит ли покупать квартиру сейчас.

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26 Декабря 2019 5:46 - 5:55

Полезное радио - Новосибирск

Тема: «Травматология и ортопедия-это наука обширная. Она занимается повреждениями, последствиями травм, деформациями и нарушениями роста всего человеческого скелета»

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