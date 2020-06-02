«Новостройку лучше покупать сейчас, вторичку – осенью. К сентябрю цены на готовое жильё снизятся»
В программе «Рейтинг Николаева» мы выясняли, как обстоят дела на рынке недвижимости в начале лета, куда качнётся маятник цен, стоит ли ждать снижения % ставок по ипотеке
«Новостройку лучше покупать сейчас, вторичку – осенью. К сентябрю цены на готовое жильё снизятся»
Вместе с независимым аналитиком Сергеем Николаевым мы продолжаем разбираться, каким застройщикам в Новосибирске можно доверять и стоит ли покупать квартиру сейчас.