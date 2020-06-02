2 Июнь 2020 2020-06-02T07:58:03+03:00

«Новостройку лучше покупать сейчас, вторичку – осенью. К сентябрю цены на готовое жильё снизятся» 00:00 00:00

Вместе с независимым аналитиком Сергеем Николаевым мы продолжаем разбираться, каким застройщикам в Новосибирске можно доверять и стоит ли покупать квартиру сейчас.