Зачем доктора защищали лица маской с клювом?

29 Май 2020 2020-05-29T07:09:54+03:00

Зачем чумным докторам нужен был клюв? Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM). 00:00 00:00

Во время европейской эпидемии чумы, доктора носили маски с клювами. Врачеватели выглядели как человекоптицы. Но для чего нужен был клюв? Ответив на этот вопрос, слушатель Радио «Комсомольская правда» выиграл приз от компании vsemayki.ru. Ему тоже досталась маска. Но без клюва, а даже лучше – с крутым принтом.