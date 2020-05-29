Зачем доктора защищали лица маской с клювом?
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Зачем чумным докторам нужен был клюв? Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM).
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Во время европейской эпидемии чумы, доктора носили маски с клювами. Врачеватели выглядели как человекоптицы. Но для чего нужен был клюв? Ответив на этот вопрос, слушатель Радио «Комсомольская правда» выиграл приз от компании vsemayki.ru. Ему тоже досталась маска. Но без клюва, а даже лучше – с крутым принтом.