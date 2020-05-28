Задачка про вирусы помогла радиослушателю выиграть стильный приз
Фото: www.vsemayki.ru
Виктория в эфире принесла очередной трофей слушателю Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM).
Спиральный, икосаэдрический, продолговатый – что это: вирусы, или противогазы? Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM).
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Компания vsemayki.ru продолжает обеспечивать новосибирцев (да и жителей других городов) стильными масками. А в эфире Радио Радио «Комсомольская правда» проходят конкурсы: очередной призер стал обладателем стильного и важного аксессуара.