Что такое ЭКО, от чего зависит успех терапии, как во время пандемии коронавируса врачи борются с бесплодием
На радио «Комсомольская правда» мы поговорили об эффективных методах лечения женского и мужского бесплодия
Что такое ЭКО, от чего зависит успех терапии, как во время пандемии коронавируса врачи борются с бесплодием
Более 20 лет клиника "Авиценна" эффективно занимается лечением женского и мужского бесплодия с помощью ЭКО.
На Радио «Комсомольская правда» мы поговорили о том, что такое экстракорпоральное оплодотворение, о современных методах и подходах по лечению бесплодия, как в режиме самоизоляции можно пройти консультацию в клиническом госпитале «Авиценна».
В нашей студии Елена Сергеевна Кутузова, врач-акушер-гинеколог первой категории, репродуктолог клинического госпиталя «Авиценна».