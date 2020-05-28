2020-05-28T14:02:08+03:00
Говорит Новосибирск
Денис ТАБАКОВ

Что такое ЭКО, от чего зависит успех терапии, как во время пандемии коронавируса врачи борются с бесплодием

Елена Кутузова, врач-акушер-гинеколог первой категории, репродуктолог клинического госпиталя «Авиценна».Елена Кутузова, врач-акушер-гинеколог первой категории, репродуктолог клинического госпиталя «Авиценна».Фото: Денис ТАБАКОВ

На радио «Комсомольская правда» мы поговорили об эффективных методах лечения женского и мужского бесплодия

Что такое ЭКО, от чего зависит успех терапии, как во время пандемии коронавируса врачи борются с бесплодием

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Более 20 лет клиника "Авиценна" эффективно занимается лечением женского и мужского бесплодия с помощью ЭКО.

На Радио «Комсомольская правда» мы поговорили о том, что такое экстракорпоральное оплодотворение, о современных методах и подходах по лечению бесплодия, как в режиме самоизоляции можно пройти консультацию в клиническом госпитале «Авиценна».

В нашей студии Елена Сергеевна Кутузова, врач-акушер-гинеколог первой категории, репродуктолог клинического госпиталя «Авиценна».

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