28 Май 2020 2020-05-28T14:02:08+03:00

Что такое ЭКО, от чего зависит успех терапии, как во время пандемии коронавируса врачи борются с бесплодием 00:00 00:00

Более 20 лет клиника "Авиценна" эффективно занимается лечением женского и мужского бесплодия с помощью ЭКО.

На Радио «Комсомольская правда» мы поговорили о том, что такое экстракорпоральное оплодотворение, о современных методах и подходах по лечению бесплодия, как в режиме самоизоляции можно пройти консультацию в клиническом госпитале «Авиценна».

В нашей студии Елена Сергеевна Кутузова, врач-акушер-гинеколог первой категории, репродуктолог клинического госпиталя «Авиценна».