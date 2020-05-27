27 Май 2020 2020-05-28T11:06:25+03:00

«Платят футболистам кривоногим, а на детей денег нет» - депутат жестко высказался о бюджете на спорт. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM). 00:00 00:00

Лидер регионального отделения партии «Родина» Вячеслав Илюхин давно известен, как приверженец детского спорта. И не потому, что бывает зрителем на занятиях школьников, а потому что отстаивает идею: развивая спорт, надо больше внимания уделять именно детям.

На округе депутат действует Центр внешкольной работы «Пашинский». О том, как он финансируется, Вячеслав Викторович рассказал в эфире Радио «Комсомольская правда».

- Нам дали денег на один концерт и на одно выездное соревнование из бюджета города. Бюджет города, спасибо им за это, платит зарплату педагогам и оплачивает коммунальные платежи, - назвал депутат статьи расходов, которые взял на себя муниципалитет.

Но вот на поездки (кроме тех двух) денег в казне нет. Ни на спортивные, ни на культурные.

- У нас соревнования стали традиционными, их более десятка - «Свежий ветер», «Желаю тебе, земля моя…», у нас турнир по боксу, по дзюдо, по карате. У нас каждый коллектив куда-то ездит. У нас четыре образцовых коллектива в центре внешкольной работы. Коллективы ездят, по сути, защищать честь города, честь Новосибирской области, честь России. Мы брали гран-при в Болгарии, первые места и гран-при в Испании, Македонии, - рассказал он о клубах и секциях «Пашинского».

Чтобы дети смогли защитить честь страны, платить приходится родителям и депутату, который вкладывает и свои деньги. Хотя у Илюхина есть предложение, за счет чего можно сэкономить деньги на детей в бюджете.

- Нам же надо огромные деньги платить хоккеистам и футболистам кривоногим. Лучше им же заплатить, чем взять и вложить в спорт, которым занимаются дети, - саркастично заметил он.

Подробнее – в записи программы Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск».