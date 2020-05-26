Тайна Зорро помогла радиослушателю получить стильную маску и майку
В эфире Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» разыгрываем призы от vsemayki.ru
Тайна Зорро помогла радиослушателю получить стильную маску и майку. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск»
Получить необычный аксессуар – стильную маску – совсем не сложно. Достаточно проявить немного смекалки, и приз – ваш.
Маски с необычными принтами, а также майки от vsemayki.ru мы разыгрываем в прямых эфирах Радио «Комсомольская правда».
Очередной победитель конкурса прикоснулся к истории и легендам. Как называл себя испанский герой-спасатель, скрывавший лицо под маской? Зорро!