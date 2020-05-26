2020-05-26T11:37:18+03:00
Говорит Новосибирск
Вадим АЛЕКСЕЕВ

Тайна Зорро помогла радиослушателю получить стильную маску и майку

Фото: www.vsemayki.ruФото: www.vsemayki.ru

В эфире Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» разыгрываем призы от vsemayki.ru

Тайна Зорро помогла радиослушателю получить стильную маску и майку. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск»

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Получить необычный аксессуар – стильную маску – совсем не сложно. Достаточно проявить немного смекалки, и приз – ваш.

Маски с необычными принтами, а также майки от vsemayki.ru мы разыгрываем в прямых эфирах Радио «Комсомольская правда».

Очередной победитель конкурса прикоснулся к истории и легендам. Как называл себя испанский герой-спасатель, скрывавший лицо под маской? Зорро!

Скачать передачу [mp3, 5.1 МБ]
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