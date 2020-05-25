25 Май 2020 2020-05-26T08:28:08+03:00

426 новосибирцев пожелали пойти в депутаты под эгидой «Единой России» 00:00 00:00

«Единая Россия» закончила регистрацию участников праймериз в Новосибирской области. Партия предлагала выдвигать свои кандидатуры всем желающим, кто не состоит в других партиях и по закону может баллотироваться в депутаты.

В Новосибирской области зарегистрировалось 426 человек. Из них 271 человек – те, что хотели бы побороться за мандаты областных парламентариев. 155 – претенденты на выборы в депутаты Горсовета Новосибирска.