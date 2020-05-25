2020-05-26T08:28:08+03:00
Выборы-2020
Вадим АЛЕКСЕЕВ

426 новосибирцев пожелали пойти в депутаты под эгидой «Единой России»

Андрей Панферов рассказал, как в регионе проходит праймериз «Единой России».Андрей Панферов рассказал, как в регионе проходит праймериз «Единой России».Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

В эфире радиостанции «Комсомольская правда» состав участников праймериз прокомментировал Андрей Панферов.

426 новосибирцев пожелали пойти в депутаты под эгидой «Единой России»

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«Единая Россия» закончила регистрацию участников праймериз в Новосибирской области. Партия предлагала выдвигать свои кандидатуры всем желающим, кто не состоит в других партиях и по закону может баллотироваться в депутаты.

В Новосибирской области зарегистрировалось 426 человек. Из них 271 человек – те, что хотели бы побороться за мандаты областных парламентариев. 155 – претенденты на выборы в депутаты Горсовета Новосибирска.

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