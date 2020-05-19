19 Май 2020 2020-05-20T08:33:31+03:00

Подарок от кандидата – что это: желание помочь, или попытка подкупить? Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM) 00:00 00:00

Будущие кандидаты в депутаты задабривают избирателей продуктовыми наборами. Иногда преподносят и другие подарки. Как к этому относиться?

И слушатели, и даже эксперты расходятся во мнениях. Вот, что говорит об этом политолог Евгений Минченко:

- У нас некоторые люди оказались на грани голодной смерти. Я думаю, здесь вопрос о морали не стоит. Если есть возможность помочь людям, которые страдают, хорошо, что потенциальные кандидаты это делают. Вне зависимости от того, что у них могут быть свои мотивы.

Иначе считает новосибирский политолог Алексей Мазур:

- Злом является тот факт, что деньги у нас превращаются в голоса. Избиратели должны понимать, кто из кандидатов их интересы будет представлять, и за них бороться. А если у нас голоса получаются за деньги – мы понимаем: если кандидат тратит деньги, то, скорее всего, он хочет эти деньги потом вернуть и будет защищать интересы не избирателей, а свои.

Другие аргументы и мнения слушателей – в записи программы.