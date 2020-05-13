13 Май 2020 2020-05-18T08:16:02+03:00

В эфире мы принимаем жалобы и благодарности от жильцов.

Этим домам давно нужен ремонт. Во время эфира Радио «Комсомольская правда» переносимся во дворы города. 00:00 00:00

В эфире мы переносимся даже в самые отдаленные дворы Новосибирска, чтобы проверить: убран ли там мусор, отремонтированы ли подъезды, есть ли детские площадки? Мы следим, соблюдают ли чиновники и управляющие компании права жителей и вскрываем проблемы в прямом эфире.