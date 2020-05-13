Этим домам давно нужен ремонт
В эфире мы принимаем жалобы и благодарности от жильцов.
Во время прямого эфира переносимся во дворы Новосибирска, чтобы взглянуть: заботятся ли о жителях чиновники и управляющие компании
Этим домам давно нужен ремонт. Во время эфира Радио «Комсомольская правда» переносимся во дворы города.
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В эфире мы переносимся даже в самые отдаленные дворы Новосибирска, чтобы проверить: убран ли там мусор, отремонтированы ли подъезды, есть ли детские площадки? Мы следим, соблюдают ли чиновники и управляющие компании права жителей и вскрываем проблемы в прямом эфире.