2020-05-18T08:16:02+03:00
Говорит Новосибирск
Вадим АЛЕКСЕЕВ

Этим домам давно нужен ремонт

В эфире мы принимаем жалобы и благодарности от жильцов.В эфире мы принимаем жалобы и благодарности от жильцов.

Во время прямого эфира переносимся во дворы Новосибирска, чтобы взглянуть: заботятся ли о жителях чиновники и управляющие компании

Этим домам давно нужен ремонт. Во время эфира Радио «Комсомольская правда» переносимся во дворы города.

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В эфире мы переносимся даже в самые отдаленные дворы Новосибирска, чтобы проверить: убран ли там мусор, отремонтированы ли подъезды, есть ли детские площадки? Мы следим, соблюдают ли чиновники и управляющие компании права жителей и вскрываем проблемы в прямом эфире.

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