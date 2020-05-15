15 Май 2020 2020-05-15T11:27:27+03:00

Какая поддержка необходима новосибирскому бизнесу? Предприниматели в прямом эфире задают вопросы бизнес-омбудсмену. Радио «Комсомольская правда» (98,3 FM). 00:00 00:00

В эфире радиостанции «Комсомольская правда» состоялась программа, в которой представители бизнес-сообщества региона обозначили свои проблемы.

На вопросы участников программы и радиослушателей ответил уполномоченный по правам предпринимателей в Новосибирской области Николай Мамулат.

Подробности - в записи программы Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск».