Какая поддержка необходима новосибирскому бизнесу?
Предприниматели в прямом эфире Радио «Комсомольская правда» задают вопросы бизнес-омбудсмену
Какая поддержка необходима новосибирскому бизнесу? Предприниматели в прямом эфире задают вопросы бизнес-омбудсмену. Радио «Комсомольская правда» (98,3 FM).
В эфире радиостанции «Комсомольская правда» состоялась программа, в которой представители бизнес-сообщества региона обозначили свои проблемы.
На вопросы участников программы и радиослушателей ответил уполномоченный по правам предпринимателей в Новосибирской области Николай Мамулат.
Подробности - в записи программы Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск».