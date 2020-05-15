2020-05-15T11:27:27+03:00
Говорит Новосибирск
Вадим АЛЕКСЕЕВ

Какая поддержка необходима новосибирскому бизнесу?

Предприниматели задали вопросы уполномоченному по правам предпринимателей.Предприниматели задали вопросы уполномоченному по правам предпринимателей.Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

Предприниматели в прямом эфире Радио «Комсомольская правда» задают вопросы бизнес-омбудсмену

Какая поддержка необходима новосибирскому бизнесу? Предприниматели в прямом эфире задают вопросы бизнес-омбудсмену. Радио «Комсомольская правда» (98,3 FM).

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В эфире радиостанции «Комсомольская правда» состоялась программа, в которой представители бизнес-сообщества региона обозначили свои проблемы.

На вопросы участников программы и радиослушателей ответил уполномоченный по правам предпринимателей в Новосибирской области Николай Мамулат.

Подробности - в записи программы Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск».

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