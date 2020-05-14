2020-05-14T11:41:57+03:00
Выборы-2020
Денис ТАБАКОВ

«60% россиян готовы принять участие в электронном голосовании на выборах»

Виктор Александрович Потуремский, генеральный директор по политическому анализу ИНСОМАР.Виктор Александрович Потуремский, генеральный директор по политическому анализу ИНСОМАР.

Партия «Единая Россия» из-за коронавируса проведет праймериз онлайн

«60% россиян готовы принять участие в электронном голосовании на выборах»

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Партия «Единая Россия» решила провести предварительное голосование в режиме онлайн. Такой формат был выбран из-за пандемии коронавируса.

Виктор Александрович Потуремский, генеральный директор по политическому анализу ИНСОМАР считает, что в настоящее время около 60% россиян готовы принять участие в выборах в режиме онлайн.

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