«60% россиян готовы принять участие в электронном голосовании на выборах»
Виктор Александрович Потуремский, генеральный директор по политическому анализу ИНСОМАР.
Партия «Единая Россия» из-за коронавируса проведет праймериз онлайн
«60% россиян готовы принять участие в электронном голосовании на выборах»
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Партия «Единая Россия» решила провести предварительное голосование в режиме онлайн. Такой формат был выбран из-за пандемии коронавируса.
Виктор Александрович Потуремский, генеральный директор по политическому анализу ИНСОМАР считает, что в настоящее время около 60% россиян готовы принять участие в выборах в режиме онлайн.