«Коронавирус – это жестокий враг, чем серьёзнее мы будем с ним бороться, тем меньше будет потерь»
Владимир Яковлевич Карпов, вице-спикер Законодательного собрания, член комитета по государственной политике, законодательству и местному самоуправлению Лидер фракции КПРФ.Фото: Денис ТАБАКОВ
В нащем эфире - Владимир Карпов, вице-спикер Заксобрания НСО, лидер фракции КПРФ
«Коронавирус – это жестокий враг, чем серьёзнее мы будем с ним бороться, тем меньше будет потерь»
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Владимир Яковлевич сравнил пандемию коронавирусной инфекции с врагом, рассказал, как партия КПРФ отметит 75-ю годовщину Победы в ВОВ, каким образом в партии борются с историческими фальсификациями, спел песню о войне.
Все подробности в записи программы.