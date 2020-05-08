8 Май 2020 2020-05-12T09:05:04+03:00

«Коронавирус – это жестокий враг, чем серьёзнее мы будем с ним бороться, тем меньше будет потерь» 00:00 00:00

Владимир Яковлевич сравнил пандемию коронавирусной инфекции с врагом, рассказал, как партия КПРФ отметит 75-ю годовщину Победы в ВОВ, каким образом в партии борются с историческими фальсификациями, спел песню о войне.

Все подробности в записи программы.