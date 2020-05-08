2020-05-12T09:05:04+03:00
Выборы-2020
Денис ТАБАКОВ

«Коронавирус – это жестокий враг, чем серьёзнее мы будем с ним бороться, тем меньше будет потерь»

Владимир Яковлевич Карпов, вице-спикер Законодательного собрания, член комитета по государственной политике, законодательству и местному самоуправлению Лидер фракции КПРФ.Владимир Яковлевич Карпов, вице-спикер Законодательного собрания, член комитета по государственной политике, законодательству и местному самоуправлению Лидер фракции КПРФ.Фото: Денис ТАБАКОВ

В нащем эфире - Владимир Карпов, вице-спикер Заксобрания НСО, лидер фракции КПРФ

«Коронавирус – это жестокий враг, чем серьёзнее мы будем с ним бороться, тем меньше будет потерь»

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Владимир Яковлевич сравнил пандемию коронавирусной инфекции с врагом, рассказал, как партия КПРФ отметит 75-ю годовщину Победы в ВОВ, каким образом в партии борются с историческими фальсификациями, спел песню о войне.

Все подробности в записи программы.

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