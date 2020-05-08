8 Май 2020 2020-05-12T08:06:27+03:00

«Почему в угоду конъюнктуре мы должны убирать фото Сталина или западных лидеров?» - коммунист Сулейманов о билбордах в Новосибирске. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM). 00:00 00:00

Ко Дню Победы в Новосибирске появились билборды с изображением союзников – Иосифа Сталина, Уинстона Черчилля и Гарри Трумэна. Появление западных лидеров вызвало бурное обсуждение в городе.

- Это - наша история. Мы на билборде опубликовали репринт первой страницы газеты «Правда» 45 года. «Правда» вышла 10 мая 45 года с изображением Сталина, Черчилля и Трумэна, - прокомментировал в эфире Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» зампредседателя Горсовета Новосибирска и второй секретарь обкома КПРФ Ренат Сулейманов. – Да, газета опиралась, в том числе, на международный авторитет. Там есть поздравления глав союзных держав в адрес Красной Армии, в адрес советского народа. Так это было. Почему сейчас в угоду политической конъюнктуре мы должны убирать Сталина или западных лидеров?

Подробнее слушайте в записи программы Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск».