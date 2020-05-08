2020-05-12T08:08:06+03:00
Выборы-2020
Вадим АЛЕКСЕЕВ

Вячеслав Илюхин: «У нас были союзники, но давайте их роль не будем преувеличивать»

Вячеслав Илюхин высказал мнение о проблеме переписывания истории.Вячеслав Илюхин высказал мнение о проблеме переписывания истории.Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

О проблеме переписывания истории говорим с лидером регионального отделения партии «Родина» Вячеславом Илюхиным

«У нас были союзники, но давайте их роль не будем преувеличивать» - лидер регионального отделения партии «Родина» Вячеслав Илюхин. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM).

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Проблема переписывания истории с каждым годом – все острее. Об этом в эфире Радио «Комсомольская правда» мы поговорили с Вячеславом Илюхиным, депутатом Горсовета, который возглавляет в Новосибирской области отделение партии «Родина».

- Сначала все признавали, что мир от фашизма освободил Советский Союз. Потом стали говорить про союзников. Были, конечно, союзники, но только из этих союзников половину завоевали за месяц, а остальные в войну вступили, когда понятно было, что Советский Союз победит, - сказал в эфире Вячеслав Викторович. - Я считаю, что мир от фашизма освободил Советский Союз. Были союзники, но давайте их роль не будем преувеличивать.

Подробнее – в записи программы.

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