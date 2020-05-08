8 Май 2020 2020-05-12T06:32:10+03:00

Как стать депутатом? К борьбе за мандат приглашают всех желающих. Подробности - в программе Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM). 00:00 00:00

«Единая Россия» участвовать в борьбе за депутатские мандаты приглашает даже тех людей, которые прежде были далеки от политики. В партии говорят, что готовы выдвинуть в новосибирский Горсовет, либо Заксобрание того, кто успешно пройдет внутреннее голосование.

- Предварительное голосование проводится у нас в онлайн-формате. Создан сайт, на котором каждый участник может зарегистрироваться как кандидат предварительного голосования, но обязательно нужно будет подать документы в оргкомитет, - рассказала КП-Новосибирск руководитель регионального исполкома «Единой России» Юлия Швец. – Уже около четырехсот человек заявило о своем участии в предварительном голосовании.

Подробнее - в программе Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM).