Новосибирские депутаты скорректировали бюджет под новые реалии экономики
Глеб Поповцев ответил на вопросы в прямом эфире.Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ
На вопросы слушателей и ведущего отвечает депутат Законодательного собрания Глеб Поповцев
Новосибирские депутаты скорректировали бюджет под новые реалии экономики. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM).
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В связи с кризисом меняется бюджет Новосибирской области. Этот факт в эфире Радио «Комсомольская правда» прокомментировал депутат регионального парламента Глеб Поповцев.
- На сессии Законодательного собрания мы приняли скорректированный бюджет. Да, действительно, бюджет секвестирован. Мы сделали минимальное секвестирование при максимальной результативности. Мы постарались выбрать те моменты, которые наименее больно будут ударять по жителям Новосибирской области, - сказал парламентарий, который является заместителем председателя комитета по бюджету.
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