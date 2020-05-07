7 Май 2020 2020-05-08T17:45:59+03:00

Новосибирские депутаты скорректировали бюджет под новые реалии экономики. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM). 00:00 00:00

В связи с кризисом меняется бюджет Новосибирской области. Этот факт в эфире Радио «Комсомольская правда» прокомментировал депутат регионального парламента Глеб Поповцев.

- На сессии Законодательного собрания мы приняли скорректированный бюджет. Да, действительно, бюджет секвестирован. Мы сделали минимальное секвестирование при максимальной результативности. Мы постарались выбрать те моменты, которые наименее больно будут ударять по жителям Новосибирской области, - сказал парламентарий, который является заместителем председателя комитета по бюджету.

Подробнее – в записи программы.