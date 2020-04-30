Вакцину от коронавируса испытывают на обезьянах

30 Апр 2020 2020-04-30T10:08:27+03:00

Вакцину испытывают на обезьянах. Корреспондент «Комсомольской правды» побывал в наукограде Кольцово, где ученые заняты созданием средства от коронавируса. 00:00 00:00

- Уже несколько вариантов вакцины разработано сейчас. Они прошли проверку на мышах и хорьках, на обезьянах проходят проверку и готовятся клинические испытания. Но этот процесс требует некоторого времени, - так о работе ученых центра «Вектор» рассказывает глава наукограда Кольцово Николай Красников. - Наши ученые активно участвуют в этой научной гонке с американцами, китайцами, Германией и, думаю, они выглядят достойно.

Подробнее – в записи программы.