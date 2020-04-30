Раскрываем «тайну» Джима Керри и его маски
Разыгрываем стильные маски в эфире Радио «Комсомольская правда»
Раскрываем «тайну» Джима Керри и его маски. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM).
Вместе с компанией vsemayki.ru радиостанция «Комсомольская правда»-Новосибирск» проводит увлекательные конкурсы. Приз – стильные маска и майка. В очередном эфире слушателям пришлось вспомнить фильм с участием Джима Керри. Его персонаж активно пользовался маской еще много лет назад.
Подробнее – в записи программы Радио «Комсомольская правда».