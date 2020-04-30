2020-04-30T09:25:19+03:00
Говорит Новосибирск
Вадим АЛЕКСЕЕВ

Раскрываем «тайну» Джима Керри и его маски

Этот фильм должен был стать хоррором, но получилась комедия. Фото: кадр из фильма «Маска».Этот фильм должен был стать хоррором, но получилась комедия. Фото: кадр из фильма «Маска».

Разыгрываем стильные маски в эфире Радио «Комсомольская правда»

Раскрываем «тайну» Джима Керри и его маски. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM).

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Вместе с компанией vsemayki.ru радиостанция «Комсомольская правда»-Новосибирск» проводит увлекательные конкурсы. Приз – стильные маска и майка. В очередном эфире слушателям пришлось вспомнить фильм с участием Джима Керри. Его персонаж активно пользовался маской еще много лет назад.

Подробнее – в записи программы Радио «Комсомольская правда».

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