2020-04-29T20:13:51+03:00
Говорит Новосибирск
Вадим АЛЕКСЕЕВ

Череп, котик и сердечко – новосибирская компания назвала самые модные маски

Компания приготовила 80 000 принтов для масок. Фото: www.vsemayki.ruКомпания приготовила 80 000 принтов для масок. Фото: www.vsemayki.ru

Авторы креативных принтов предлагают на выбор 80 тысяч рисунков на масках

«Покупают маски с сердечком и с черепом» - новосибирская компания наладила производство стильных масок. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM)

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В Новосибирске маска – уже больше, чем защита от инфекций. Теперь это – и стильный аксессуар. Компания vsemayki.ru, известная огромным ассортиментом маек, теперь выпускает и защиту для лица.

Для масок в компании подготовили колоссальный выбор рисунков – 80 тысяч. И уже исследовали, какие из них – самые успешные.

- Самая популярная маска – черная однотонная. Она одинаково популярна как у мужчин, так и у женщин. На втором месте оказалась маска с маленьким сердечком в уголке. Для нас было неожиданным узнать, что эта маска популярней у мужчин, чем у женщин, - рассказала КП-Новосибирск пресс-секретарь vsemayki.ru Юлия Бармаева. - Любят также маску с изображением респиратора в стиле стимпанка. Людям нравится принт со словами «Будь здоров». Его чаще выбирают женщины. Популярны мордочки животных, например - котик. А также популярна маска с изображением черепа. Неожиданно, что ее чаще заказывают женщины.

В эфире Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» началась серия розыгрышей: слушатели участвуют в конкурсе и получают в награду маски и майки. А желающие заказать модные товары на сайте vsemayki.ru пользуются специальным промо-кодом, который уже известен радиослушателем.

Подробности о модных масках, пример конкурса и промо-код – в записи программы Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск».

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