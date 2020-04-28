2020-04-28T08:25:35+03:00
Говорит Новосибирск
Денис ТАБАКОВ

В Новосибирске цены на новостройки, не смотря на коронавирус, не упадут

Слушайте программу «Рейтинг Николаева» - задавай вопросы, выбирай квартиру и живите с удовольствием!Слушайте программу «Рейтинг Николаева» - задавай вопросы, выбирай квартиру и живите с удовольствием!

В программе «Рейтинг Николаева» мы выяснили, как будут вести себя цены на недвижимость в условиях коронавирусной пандемии

В Новосибирске цены на новостройки, не смотря на коронавирус, не упадут

00:00
00:00

Сергей Николаев, независимый аналитик рынка недвижимости рассказал, как переживала кризисы строительная отрасль в прошлые годы, изменятся ли цены на недвижимость в период коронавируса, стоит ли покупать или продавать квартиру в текущей ситуации?

Скачать передачу [mp3, 45.7 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
Региональная студия +7 383-289-99-33
+7-923-145-11-02
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
Как купить sim-карту online не выходя из дома: МТС запускает продажу sim-карт без посещения салона связи
20 новых детских садиков откроются в Новосибирской области
В Новосибирске у сотрудника больницы РЖД обнаружили коронавирус
Министр здравоохранения: «Еще у 9 медработников в Новосибирской области подтвердился коронавирус»
Уехали в обсервацию без Бориславы: туристов, разлученных с уткой, отправили на карантин
«Развела пожар ради фотки»: блогерша сделала селфи на фоне горящего поля, чтобы попасть к Малахову
Чем можно провести противовирусную обработку дома, дачи, автомобиля?
«Ростелеком» обнуляет стоимость звонков с домашних телефонов для ветеранов и блокадников
За сутки в Новосибирской области коронавирусом заболели еще 6 детей
«Ушел под воду на глазах у родных»: под Новосибирском водолазы две недели искали утонувшего сибиряка
В Новосибирской области подтверждено еще 60 случаев коронавируса
Полицейские вытащили из Оби девушку, плывшую в сторону Затона