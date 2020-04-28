В Новосибирске цены на новостройки, не смотря на коронавирус, не упадут
В программе «Рейтинг Николаева» мы выяснили, как будут вести себя цены на недвижимость в условиях коронавирусной пандемии
В Новосибирске цены на новостройки, не смотря на коронавирус, не упадут
Сергей Николаев, независимый аналитик рынка недвижимости рассказал, как переживала кризисы строительная отрасль в прошлые годы, изменятся ли цены на недвижимость в период коронавируса, стоит ли покупать или продавать квартиру в текущей ситуации?