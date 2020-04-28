28 Апр 2020 2020-04-28T08:25:35+03:00

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В Новосибирске цены на новостройки, не смотря на коронавирус, не упадут 00:00 00:00

Сергей Николаев, независимый аналитик рынка недвижимости рассказал, как переживала кризисы строительная отрасль в прошлые годы, изменятся ли цены на недвижимость в период коронавируса, стоит ли покупать или продавать квартиру в текущей ситуации?