2020-04-24T20:28:44+03:00
Говорит Новосибирск
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Вадим АЛЕКСЕЕВ

«Человек без двойного дна, от работы не бегала» - коллега заступился за начальницу новосибирских участковых Елену Устинову

В Новосибирске слава обрушилась на начальницу городских участковых. Фото: соцсетиВ Новосибирске слава обрушилась на начальницу городских участковых. Фото: соцсети

После того, как приказы женщины-майора обнародовал кто-то из сотрудников, офицер попала под проверку. Виновата ли она, и если да, то в чем? Разбираемся в программе Радио «Комсомольская правда»

«Ее позиция правильная и верная» - юрист заступился за начальницу участковых Елену Устинову. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM).

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— Оформляем всех поголовно, площадь Ленина, парки, скверы, кроме женщин с колясками и стариков, оформляем всех, начиная с 16 лет. Чтобы протоколы были сегодня и достаточно хорошее количество, — призвала участковых начальница.

Запись приказов кто-то слил в интернет. В итоге на Устинову обрушился народный гнев: в интернете ее критикуют за палочную систему и служение «кровавому режиму».

Есть у майора и союзники. Как среди обычных людей, так и среди служивых. С КП-Новосибирск связался человек, который по службе был знаком с Устиновой.

- Я ее знаю с тех пор, когда она была еще руководителем городского ПДН. Часто приезжала в территориальные отделы на различные операции – «Улица», «Район», «Подросток» и прочие... Нормальный, адекватный сотрудник. И как человек - тоже без двойного дна. Никогда от работы не бегала, - прокомментировал знакомый.

По его словам, приказы, подобные тем, что отдавала Устинова, звучат и в других подразделениях. Для МВД – обычное дело.

- Винить Елену в происшедшем считаю некорректно. Она, как и абсолютное большинство руководителей ее уровня, является заложником ситуации, - высказался собеседник.

Подробно его мнение, а также мнения других людей, знающих службу в погонах, прозвучали в программе Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск».

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