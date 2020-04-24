«Человек без двойного дна, от работы не бегала» - коллега заступился за начальницу новосибирских участковых Елену Устинову

24 Апр 2020 2020-04-24T20:28:44+03:00

«Ее позиция правильная и верная» - юрист заступился за начальницу участковых Елену Устинову. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM). 00:00 00:00

— Оформляем всех поголовно, площадь Ленина, парки, скверы, кроме женщин с колясками и стариков, оформляем всех, начиная с 16 лет. Чтобы протоколы были сегодня и достаточно хорошее количество, — призвала участковых начальница.

Запись приказов кто-то слил в интернет. В итоге на Устинову обрушился народный гнев: в интернете ее критикуют за палочную систему и служение «кровавому режиму».

Есть у майора и союзники. Как среди обычных людей, так и среди служивых. С КП-Новосибирск связался человек, который по службе был знаком с Устиновой.

- Я ее знаю с тех пор, когда она была еще руководителем городского ПДН. Часто приезжала в территориальные отделы на различные операции – «Улица», «Район», «Подросток» и прочие... Нормальный, адекватный сотрудник. И как человек - тоже без двойного дна. Никогда от работы не бегала, - прокомментировал знакомый.

По его словам, приказы, подобные тем, что отдавала Устинова, звучат и в других подразделениях. Для МВД – обычное дело.

- Винить Елену в происшедшем считаю некорректно. Она, как и абсолютное большинство руководителей ее уровня, является заложником ситуации, - высказался собеседник.

Подробно его мнение, а также мнения других людей, знающих службу в погонах, прозвучали в программе Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск».