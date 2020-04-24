В Новосибирской области нарушителей железнодорожных переездов будут вычислять по ГЛОНАСС
В программе «Говорит Новосибирск» мы пообщались с Евгением Дербиловым, заместителем начальника Западно-Сибирской железной дороги по Новосибирскому территориальному управлению
В Новосибирской области нарушителей железнодорожных переездов будут вычислять по ГЛОНАСС
РЖД предупреждает: Железнодорожные пути — место повышенной опасности!
Евгений Михайлович рассказал о мерах предосторожности, которые необходимо соблюдать при переходе или переезде через железнодорожные пути, какие инновационные технологии в целях повышения безопасности движения внедряются на переездах.