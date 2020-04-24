24 Апр 2020 2020-04-24T12:27:17+03:00

В Новосибирской области нарушителей железнодорожных переездов будут вычислять по ГЛОНАСС 00:00 00:00

РЖД предупреждает: Железнодорожные пути — место повышенной опасности!

Евгений Михайлович рассказал о мерах предосторожности, которые необходимо соблюдать при переходе или переезде через железнодорожные пути, какие инновационные технологии в целях повышения безопасности движения внедряются на переездах.