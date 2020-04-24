2020-04-24T12:27:17+03:00
Говорит Новосибирск
Денис ТАБАКОВ

В Новосибирской области нарушителей железнодорожных переездов будут вычислять по ГЛОНАСС

Евгений Михайлович Дербилов, заместитель начальника Западно-Сибирской железной дороги по Новосибирскому территориальному управлению.Евгений Михайлович Дербилов, заместитель начальника Западно-Сибирской железной дороги по Новосибирскому территориальному управлению.Фото: Денис ТАБАКОВ

В программе «Говорит Новосибирск» мы пообщались с Евгением Дербиловым, заместителем начальника Западно-Сибирской железной дороги по Новосибирскому территориальному управлению

В Новосибирской области нарушителей железнодорожных переездов будут вычислять по ГЛОНАСС

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РЖД предупреждает: Железнодорожные пути — место повышенной опасности!

Евгений Михайлович рассказал о мерах предосторожности, которые необходимо соблюдать при переходе или переезде через железнодорожные пути, какие инновационные технологии в целях повышения безопасности движения внедряются на переездах.

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