Строители измеряют температуру и носят маски
Строители рассказали, как обеспечивают безопасность на объекте.Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ
Редактор Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» вышел на очередной «коронавирусный» патруль
«Ни метро, ни автобусов» - как новосибирских строителей защищают от коронавируса. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM)
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Как жители Новосибирска соблюдают самоизоляцию? В этот раз за ответом мы отправились к метро «Золотая нива». Сначала редактор радиостанции встретил врача, которая высказала мнение о дисциплине людей. Потом «патрульный» оказался на стройке и стал выпытывать, как работникам обеспечивают безопасность.