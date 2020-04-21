Строители измеряют температуру и носят маски

21 Апр 2020 2020-04-21T18:56:29+03:00

«Ни метро, ни автобусов» - как новосибирских строителей защищают от коронавируса. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM) 00:00 00:00

Как жители Новосибирска соблюдают самоизоляцию? В этот раз за ответом мы отправились к метро «Золотая нива». Сначала редактор радиостанции встретил врача, которая высказала мнение о дисциплине людей. Потом «патрульный» оказался на стройке и стал выпытывать, как работникам обеспечивают безопасность.