Врачи скорой помощи в Новосибирске добиваются массового тестирования на коронавирус

15 Апр 2020 2020-04-15T17:20:31+03:00

«Даже у коронавирусных бригад тестов не брали» - председатель новосибирского профсоюза скорой помощи говорит, что сотрудников не проверяют на COVID-19. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM) 00:00 00:00

Сотрудники новосибирской скорой помощи настаивают на массовом проведении тестов на коронавирус для медиков. Они контактируют со многими пациентами: могли сами подхватить инфекцию и не узнать об этом, а могли (как следствие) передать ее другим людям.

«Медикам, которые на работе могут заразиться коронавирусом, еженедельно делают тесты. А при появлении симптомов ОРВИ – немедленно», - говорит областной Минздрав.

С этим утверждением не согласен председатель профсоюза.

- Тесты проводили только тем, кого закрывали на карантин. Но даже тем, кто работает в «коронавирусных» и «инфекционных» бригадах – то есть находится в большем риске, чем остальные – ни разу никаких тестов не брали на нашей подстанции, - уверяет Сергей Комлев, председатель профсоюза новосибирских сотрудников скорой помощи. Сам он работает на Центральной подстанции скорой.

По его словам, первое тестирование у них пройдет завтра, 16 апреля. Но проверят не всех, а только «коронавирусные» бригады. И в этом, говорят медики, тоже проблема:

- Есть инфекционные бригады, которые выезжают на температуру, или ОРВИ. А есть бригады, выезжающие на подозрение коронавируса или с подтвержденным коронавирусом – они ездят только по таким вызовам. Это разные бригады. Но проверять надо всех, а не только тех, кто контактировал с подтвержденными случаями.

Например, не так давно был громкий случай, когда врач скорой заболел, побывав на вызове у пенсионерки с симптомами ОРВИ, прилетевшей из Таиланда. После ее диагностики стало известно, что женщина больна COVID-19. А фельдшер, который ее осматривал, был без респиратора, в обычной маске и одноразовом халате. Кстати, этот сотрудник контактировал со многими коллегами на подстанции прежде, чем у него самого нашли коронавирус.