15 Апр 2020 2020-04-15T08:14:46+03:00

«Коронавирус особенно опасен на первых триместрах беременности» 00:00 00:00

Роды всегда волнительны как для роженицы, так и для её родных. В ситуации с пандемией коронавирусной инфекции очень остро стоит вопрос, в какой обстановке придётся рожать.

Елена Владимировна рассказала, как новосибирским докторам удаётся обеспечивать комфорт и безопасность для мамы и малыша, какие программы ведения беременности и родов предлагают в клиническом госпитале «Авиценна».

Все подробности в записи программы.