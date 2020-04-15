2020-04-15T08:14:46+03:00
Говорит Новосибирск
Денис ТАБАКОВ

«Коронавирус особенно опасен на первых триместрах беременности»

Елена Владимировна Телина, генеральный директор, врач акушер-гинеколог клинического госпиталя «Авиценна».Елена Владимировна Телина, генеральный директор, врач акушер-гинеколог клинического госпиталя «Авиценна».Фото: Денис ТАБАКОВ

В программе «Говорит Новосибирск» мы пообщались с Еленой Телиной, генеральным директором, врач акушером-гинекологом клинического госпиталя «Авиценна».

«Коронавирус особенно опасен на первых триместрах беременности»

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Роды всегда волнительны как для роженицы, так и для её родных. В ситуации с пандемией коронавирусной инфекции очень остро стоит вопрос, в какой обстановке придётся рожать.

Елена Владимировна рассказала, как новосибирским докторам удаётся обеспечивать комфорт и безопасность для мамы и малыша, какие программы ведения беременности и родов предлагают в клиническом госпитале «Авиценна».

Все подробности в записи программы.

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В студии: Вадим АЛЕКСЕЕВ
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