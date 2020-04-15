«Коронавирус особенно опасен на первых триместрах беременности»
В программе «Говорит Новосибирск» мы пообщались с Еленой Телиной, генеральным директором, врач акушером-гинекологом клинического госпиталя «Авиценна».
«Коронавирус особенно опасен на первых триместрах беременности»
Роды всегда волнительны как для роженицы, так и для её родных. В ситуации с пандемией коронавирусной инфекции очень остро стоит вопрос, в какой обстановке придётся рожать.
Елена Владимировна рассказала, как новосибирским докторам удаётся обеспечивать комфорт и безопасность для мамы и малыша, какие программы ведения беременности и родов предлагают в клиническом госпитале «Авиценна».
Все подробности в записи программы.