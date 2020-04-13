2020-04-13T07:26:27+03:00
Говорит Новосибирск
Денис ТАБАКОВ

«Пик заболевания каронавирусом в Новосибирске придётся на середину мая»

Яков Новосёлов, к.м.н, директор ассоциации экспертов, член рабочей группы противодействию фальсификатам общественной палаты РФ.Яков Новосёлов, к.м.н, директор ассоциации экспертов, член рабочей группы противодействию фальсификатам общественной палаты РФ.Фото: Денис ТАБАКОВ

В программе «Говорит Новосибирск» Яков Новосёлов рассказал, когда пойдёт на спад коронавирусная инфекция, к чему приведёт выход на работу организаций сферы услуг, какие продукты пасхального стола помог поднять иммунитет

«Пик заболевания каронавирусом в Новосибирске придётся на середину мая»

00:00
00:00

Скачать передачу [mp3, 41.4 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

07:30
21:30
30 Марта 2020 5:03 - 5:54

Говорит Новосибирск

Тема: «Мне показалось, что все пройдет хорошо» - Оксана Федорова прокомментировала свое присутствие на конкурсе красоты во время пандемии коронавируса

В студии: Вадим АЛЕКСЕЕВ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
Региональная студия +7 383-289-99-33
+7-923-145-11-02
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
«Лицо перевязал шарфом»: грабитель ударил в грудь ножом продавца сотовых телефонов и забрал 37 тысяч рублей
Девочку-подростка, которая из-за коронавируса застряла в реабилитационном центре, отпустят домой
«Развлекаемся, как можем»: новосибирцы в платьях-подушках заполнили соцсети
Спасатели показали трогательную записку от сибирячки, поблагодарившей за спасение собаки из колодца
Более 20 заведений общепита и букмекерская контора наказаны
Ждали две недели: в Новосибирск прилетит чартер из охваченного коронавирусом Таиланда
Как и где можно освятить куличи в Новосибирске в период коронавируса
Преступник с перевязанным лицом совершил налет на салон сотовой связи
Новосибирские рестораторы подарили 20 килограммов рыбы волонтерскому центру
Думали, так можно: два кафе попались на работе во время режима изоляции
При первых симптомах — оставаться дома: в Новосибирской области усилят работу по выявлению и лечению ОРВИ
«Вот это тусанули»: 81-летняя бабушка зажгла в стиле техно со своей внучкой, пока поливала рассаду
Не пугают даже штрафы: Новосибирск стал худшим городом-миллионником по самоизоляции
Мусорному оператору Новосибирска грозит разрыв контракта
«Один успел выскочить, второй — зацепился за кромку льда»: снегоход с рыбаками провалился под лед на водохранилище
Проголодался: новосибирец пытался вынести под одеждой ворованный бургер
«На родину отправили только мертвых»: застрявшим в Новосибирске 132 киргизам оплатили жилье и питание
«Люди скучают по зверям»: в новосибирском зоопарке установили веб-камеры
В Новосибирске автобус протаранил магазин
«Положил его на скамейку»: у рыбака на вокзале украли удочки на 16 тысяч рублей
Ученики почти 500 сельских школ в Новосибирской области вернулись за парты