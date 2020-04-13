«Пик заболевания каронавирусом в Новосибирске придётся на середину мая»
Яков Новосёлов, к.м.н, директор ассоциации экспертов, член рабочей группы противодействию фальсификатам общественной палаты РФ.Фото: Денис ТАБАКОВ
В программе «Говорит Новосибирск» Яков Новосёлов рассказал, когда пойдёт на спад коронавирусная инфекция, к чему приведёт выход на работу организаций сферы услуг, какие продукты пасхального стола помог поднять иммунитет
«Пик заболевания каронавирусом в Новосибирске придётся на середину мая»
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