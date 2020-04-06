МальДивное средство от коронавируса

6 Апр 2020 2020-04-08T19:57:10+03:00

Блогеры давно полюбили это озеро, но не знали, что оно – противовирусное. Фото: Алена МАРТЫНОВА

«Каждую ночь обрабатываю подъезд», - кандидат физико-математических наук предлагает средство от COVID-19. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM). 00:00 00:00

Новосибирские власти проводят дезинфекцию города. Но средство от коронавируса, вероятно, стоит дорого. А новосибирский эколог предлагает такое «лекарство» от вируса, которое не стоит ничего.

- Что такое вирус? Это Кубик Рубика, склеенный жирными кислотами. Если их разрушить, вирус распадется. Возьмем мыло. Оно (особенно хозяйственное) характерно высоким PH, то есть щелочностью, которая разрушает вирус. Но он есть и в золе, - поделился соображениями с КП-Новосибирск эколог, старший научный сотрудник НГУ Сергей Пащенко. - Когда я узнал, что возвращается из Таиланда моя соседка, я сделал раствор золы – две бутылочки. И каждую ночь обрабатываю все лестницы подъезда, ручки и так далее. Когда раствор высыхает, ничего не видно. И ничего вредного нет. На поверхности остается мел, толщиной в один микрон, его не увидит ни один микроскоп. Это называется - нанотехнологии.

Сергей Пащенко предлагает бороться против заразы золой.Фото: СОЦСЕТИ

Наш собеседник предлагает пойти дальше. С дезинфекцией своего подъезда он справляется, но вирус-то гуляет повсюду. Пащенко знает, где есть много золы.

- Мэр Новосибирска дал добро на обработку площадей хлорсодержащими веществами. Их стоимость высока. И потом, хлор, соединяясь с органикой, образует вредные вещества. Но давайте вспомним про так называемые Русские Мальдивы – голубое озеро Новосибирска. Там – тысячи тонн золы, - предлагает Пащенко.

Действительно, есть в Новосибирске смертельно опасный, но сказочно красивый водоем. Цвет воды – как на Мальдивах, но купаться нельзя, это – золоотвал местной ТЭЦ. Девушки-блогеры давно оценили эстетические качества озера, фотографии получаются – супер. Но, может, пора этой мертвой водой ударить по вирусу?

Наш собеседник предлагает озерную воду не брать. Во-первых, зола осела, и концентрация уже не та. Во-вторых, везти воду, как панацею от вируса – не выгодно. Лучше, считает Пащенко, брать собственно золу и ее разводить, получая раствор.

- Я разослал письма в разные губернии, мне отвечают. Сейчас главное препятствие - это позиция врачей, которые говорят, что нельзя использовать незнакомый раствор. Но зола - это самое чистое средство, что можно придумать, ведь она проходит обработку колоссальной температурой, - рассуждает эколог.

Подробнее - в записи программы.