Когда в Новосибирске отменят режим самоизоляции
Яков Новосёлов, к.м.н, директор ассоциации экспертов, член рабочей группы противодействию фальсификатам общественной палаты РФ.Фото: Денис ТАБАКОВ
Яков Новосёлов рассказал, стоит ли ждать снятия режима самоизоляции в Новосибирской области, не приведёт ли выход промышленников на работу к увеличению числа заболевших коронавирусом, дал полезный совет, каким образом можно остановить вирусное заболевание
Когда в Новосибирске отменят режим самоизоляции
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В программе «Говорит Новосибирск» мы пообщались с Яковом Новосёловым, кандидатом медицинских наук, директором ассоциации экспертов, членом рабочей группы противодействию фальсификатам общественной палаты РФ.