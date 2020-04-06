2020-04-06T08:28:22+03:00
Говорит Новосибирск
Денис ТАБАКОВ

Когда в Новосибирске отменят режим самоизоляции

Яков Новосёлов, к.м.н, директор ассоциации экспертов, член рабочей группы противодействию фальсификатам общественной палаты РФ.Яков Новосёлов, к.м.н, директор ассоциации экспертов, член рабочей группы противодействию фальсификатам общественной палаты РФ.Фото: Денис ТАБАКОВ

Яков Новосёлов рассказал, стоит ли ждать снятия режима самоизоляции в Новосибирской области, не приведёт ли выход промышленников на работу к увеличению числа заболевших коронавирусом, дал полезный совет, каким образом можно остановить вирусное заболевание

Когда в Новосибирске отменят режим самоизоляции

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В программе «Говорит Новосибирск» мы пообщались с Яковом Новосёловым, кандидатом медицинских наук, директором ассоциации экспертов, членом рабочей группы противодействию фальсификатам общественной палаты РФ.

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В студии: Вадим АЛЕКСЕЕВ
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