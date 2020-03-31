31 Март 2020 2020-04-06T06:27:03+03:00

Как заработать на бирже, но без большого риска? Эксперт объясняет в эфире Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM). 00:00 00:00

Некоторые россияне уже отказались от депозитов в пользу инвестиций. Некоторые совмещают и то, и другое. Эксперты признают, что инвестор принимает на себя определенные риски. Но их можно свести к минимуму.

Эксперты говорят, что если для консервативного инвестора приемлемы исключительно депозиты или государственные облигации, то агрессивный инвестор может пойти на риск ради доходности и войти в такие инструменты, как акции компаний. При этом он отдает себе отчет, что портфель может проседать, возвращаться к своей стоимости и затем вновь существенно расти в цене. В целом стратегию необходимо подбирать под свои возможности и требуемую доходность. Помощь в этом может оказать квалифицированный консультант.

Самый простой способ - к акциям добавить облигации. Соотношение долей этих инструментов влияет на риск и доходность портфеля. Можно выбрать уже готовый фонд или структурную ноту с определенным набором характеристик, составленных профессионалами рынка.

Подробнее – в программе Радио «Комсомольская правда» рассказывает управляющий директор по инвестициям банка ВТБ в Новосибирской области, кандидат экономических наук Александр Зельцер.