2020-04-06T06:27:03+03:00
Говорит Новосибирск
Вадим АЛЕКСЕЕВ

Как заработать на бирже, но без большого риска?

Современные инструменты позволяют получать пассивный доход выше, чем от депозита.Современные инструменты позволяют получать пассивный доход выше, чем от депозита.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Уроки финансовой грамотности в эфире Радио «Комсомольская правда» дает эксперт финансового рынка.

Как заработать на бирже, но без большого риска? Эксперт объясняет в эфире Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM).

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Некоторые россияне уже отказались от депозитов в пользу инвестиций. Некоторые совмещают и то, и другое. Эксперты признают, что инвестор принимает на себя определенные риски. Но их можно свести к минимуму.

Эксперты говорят, что если для консервативного инвестора приемлемы исключительно депозиты или государственные облигации, то агрессивный инвестор может пойти на риск ради доходности и войти в такие инструменты, как акции компаний. При этом он отдает себе отчет, что портфель может проседать, возвращаться к своей стоимости и затем вновь существенно расти в цене. В целом стратегию необходимо подбирать под свои возможности и требуемую доходность. Помощь в этом может оказать квалифицированный консультант.

Самый простой способ - к акциям добавить облигации. Соотношение долей этих инструментов влияет на риск и доходность портфеля. Можно выбрать уже готовый фонд или структурную ноту с определенным набором характеристик, составленных профессионалами рынка.

Подробнее – в программе Радио «Комсомольская правда» рассказывает управляющий директор по инвестициям банка ВТБ в Новосибирской области, кандидат экономических наук Александр Зельцер.

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Говорит Новосибирск

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В студии: Вадим АЛЕКСЕЕВ
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