2020-04-02T07:24:24+03:00
Личные деньги
Вадим АЛЕКСЕЕВ

Как искусственный интеллект помогает выгодно вложить деньги

Инвестировать помогают роботы.Инвестировать помогают роботы.Фото: Артем КИЛЬКИН

В эфире Радио «Комсомольская правда» эксперт проводит уроки финансовой грамотности.

В чем преимущества индивидуального инвестиционного счета? Эксперт объясняет в эфире Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM).

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Некоторые россияне уже отказались от депозитов в пользу индивидуальных инвестиционных счетов. Они позволяют получать более высокий процент прибыли. Но есть риски. Однако предотвратить их, насколько это возможно, помогает искусственный интеллект.

Об этом в эфире Радио «Комсомольская правда» рассказывает управляющий директор по инвестициям банка ВТБ в Новосибирской области, кандидат экономических наук Александр Зельцер.

Существует, например, такой инструмент, как робоэдвайзер. Он разрабатывает рекомендации по портфелям на базе экспертизы аналитической команды ВТБ и исходя из текущей волатильности на рынке. К приобретению рекомендуются высоколиквидные бумаги. Качество рекомендаций проверяется сотрудниками ВТБ Капитал Инвестиций.

Далее в режиме реального времени робоэдвайзер будет отслеживать состояние портфеля и предлагать корректировки при изменении рыночной ситуации. Например, если стоимость акций компании из портфеля увеличится выше прогноза, цифровой помощник предложит зафиксировать прибыль, а полученные деньги инвестировать в другие активы. Использование робоэдвайзера служит тому, чтобы освободить начинающего инвестора от необходимости постоянно следить за новостями рынка и разбираться в больших объемах аналитики.

Подробнее – в записи программы.

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