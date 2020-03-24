2020-03-30T08:13:28+03:00
Говорит Новосибирск
Вадим АЛЕКСЕЕВ

Как стать совладельцем Газпрома, Трансфнети, или Яндекса – эксперт дает простые уроки инвестирования

Эксперт рассказывает, как стать инвестором. Фото: кадр из фильма «Волк с Уолл-стрит».Эксперт рассказывает, как стать инвестором. Фото: кадр из фильма «Волк с Уолл-стрит».

Кандидат экономических наук отвечает на вопросы в эфире Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск»

Как стать совладельцем Газпрома, Трансфнети, или Яндекса – эксперт дает простые уроки инвестирования в эфире Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM)

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Чем заняться во время «домашнего карантина»? Может быть, стать инвестором? Эксперты предупреждают, что гарантировать богатства вам не сможет никто, но если действовать грамотно – велика вероятность того, что увеличите свои сбережения.

Какие есть варианты? Например – акции. Покупая такую ценную бумагу, вы становитесь совладельцем компании. Это дает право на получение дивидендов, а также позволяет заработать, если курс акций вырастет.

Другой вариант – облигация. Это наименее рисковый инструмент, с доходностью, как правило, на 1-1,5% выше депозитных ставок. Если облигации – долг эмитента перед клиентом, обязанность вернуть в срок с процентами, то акция - доля в компании.

А простое и эффективное начало для многих - паевые инвестиционные фонды - ПИФы. Эксперты говорят, что для начинающего инвестора это - оптимальное решение. Вашими средствами управляют профессионалы. При этом, вложив даже небольшую сумму, вы становитесь совладельцем крупных известных компаний.

Подробнее – в записи программы Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск».

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